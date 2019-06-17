Как проходили протесты в Гонконге

С начала июня в Гонконге продолжались протесты против законопроекта об экстрадиции в Китай. По подсчетам организаторов, в акциях приняло участие около 2 млн человек, а в полиции говорят о 338 тыс. человек. На фоне митингов власти отложили рассмотрение законопроекта. Как проходили протесты — в фоторепортаже РБК

Протесты начались 9 июня. Тогда, по данным полиции, на улицы вышли 240 тыс. человек (организаторы сообщали об 1 млн протестующих) Акции были направлены против проекта закона, согласно которому Гонконг получил бы возможность выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю, Тайваню и Макао (с ними у Гонконга сейчас нет соответствующего соглашения) Протестующие считают, что новый закон может быть использован против активистов, деятельность которых не устраивает Пекин На фоне протестов власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила , что власти будут прислушиваться к разным мнениям Участница протестов 16 июня на фоне баннера о наборе в полицию Гонконга После объявления властей, что рассмотрение закона отложено, протесты продолжались еще некоторое время Протестующие вышли на улицы и в прошедшее воскресенье. Всего, по данным организаторов, в акциях приняли участие 2 млн человек. В полиции говорят, что было 338 тыс. участников Демонстранты освободили проезжую часть в районе, где проходили митинги, в понедельник. Власти решили закрыть правительственный квартал до конца дня Ночью и утром в понедельник протестующие еще оставались у здания законодательного совета Гонконга, который должен был рассматривать закон об экстрадиции