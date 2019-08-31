Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новые акции протеста проходят в районах Козуэй-Бей, Ваньчай и Сайкун. Протестующие бросали в здание правительственного комплекса зажигательные смеси, что привело к пожару. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

Кроме того, участники протеста кидали камни и кирпичи в сторону сотрудников правоохранительных органов, в штаб-квартиру полиции было брошено взрывное устройство.

В правоохранительных органах осудили насильственные действия демонстрантов. «После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и другие силы для разгона протестующих», — говорится в заявлении полиции.

Оператор железнодорожных путей MTR также выступил с решительным осуждением «безответственных» действий участников акций протеста после беспорядков на железнодорожных станциях.