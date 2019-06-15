Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай

Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай

Такое решение приняли накануне новой акции протеста из-за законопроекта, предусматривающего экстрадицию в Китай. Власти пообещали изучить мнение жителей.

Фото: Kin Cheung / AP

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции в Китай отложено, однако полностью этот вопрос не снимается, передает издание South China Morning Post.

«Я объявляю, что мы приостановим внесение поправки», — сказала она.

Комментируя протесты, которые вызвал законопроект, Лам отметила, что власти действуют исходя из интересов Гонконга. По ее словам, власти будут прислушиваться к мнениям о законопроекте.

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