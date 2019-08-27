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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Адвокат Вышинского заявил о его отказе участвовать в обмене заключенными

Главный редактор информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказался участвовать в обмене заключенными и намерен требовать снятия с себя всех обвинений. Об этом сообщил РБК его адвокат Андрей Доманский.

«Вышинский продолжает стоять на той же самой позиций, на которой стоял и ранее: он не совершал никаких преступлений, а от него требуют каких-то признаний своей вины», — сказал он.

Доманский также отметил, что апелляция на арест журналиста будет рассмотрена в среду, 28 августа.

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Ранее собеседники РБК сообщали о договоренности России и Украины об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины без учета Вышинского, чье освобождение должно пройти по особой схеме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить Вышинского в обмен на возвращение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Освободить журналиста Киеву предложил Кремль, отметив, что это был бы первый шаг по улучшению отношений.

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Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. На Украине ему предъявили обвинение в государственной измене, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование в отношении Вышинского. В России после ареста Вышинского возбудили уголовные дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности и незаконном привлечении к уголовной ответственности против сотрудников Генпрокуратуры Украины и СБУ.

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинского до 19 сентября текущего года.

Теги: журналист, адвокат, «РИА Новости», Украина, обмен пленными, новости РБК
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