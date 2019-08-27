Адвокат Вышинского заявил о его отказе участвовать в обмене заключенными

Главный редактор информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказался участвовать в обмене заключенными и намерен требовать снятия с себя всех обвинений. Об этом сообщил РБК его адвокат Андрей Доманский.

«Вышинский продолжает стоять на той же самой позиций, на которой стоял и ранее: он не совершал никаких преступлений, а от него требуют каких-то признаний своей вины», — сказал он.

Доманский также отметил, что апелляция на арест журналиста будет рассмотрена в среду, 28 августа.

Ранее собеседники РБК сообщали о договоренности России и Украины об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины без учета Вышинского, чье освобождение должно пройти по особой схеме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить Вышинского в обмен на возвращение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Освободить журналиста Киеву предложил Кремль, отметив, что это был бы первый шаг по улучшению отношений.