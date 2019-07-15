Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,69 -0,29 EUR Бирж. 70,61 -0,36 Brent 66,89 +0,09% USD Нал. 63,32 62,35 EUR Нал. 71,33 70,34 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1264 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 463,00 +263,00 IMOEX 2 767,03 -0,38% RTSI 1 390,47 +0,19% DJIA 27 301,64 -0,11% Nasdaq 8 241,62 -0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 370 (+18%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Общество, 17:02 Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде Общество, 17:01 Компания Ротенберга построит мост на проинспектированной Орешкиным трассе Бизнес, 16:59 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 16:54 ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт» Бизнес, 16:53 Виртуальное преступление — реальное наказание: как право регулирует VR/AR Pro, 16:43 Каким будет новый квартал на месте парижской промзоны Недвижимость, 16:42 Дело в отношении Мазурова возбудили по заявлению Грефа Общество, 16:36 В «Ахмате» допустили пропуск Глушаковым второго подряд матча РПЛ Спорт, 16:35 СМИ узнали об интересе «Сочи» к капитану «Ростова» Спорт, 16:33 В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков Политика, 16:27 Минтруд назвал некорректными данные о новом выходном для диспансеризации Общество, 16:26 10 формул спокойствия РБК Стиль и Altay Resort, 16:26 Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников Общество, 16:26
Общество ,  
0 
Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила суд рассмотреть возможность освобождения под подписку о невыезде главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, появилась правовая основа для решения вопроса. «Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения», — сказала она.

Политика
Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия

Вышинского задержали в мае 2018 года в Киеве, его обвинили в государственной измене, и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналист летом 2018 года обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Москва считает, что Вышинский является политзаключенным.

Теги: журналисты, Татьяна Москалькова, подписка о невыезде
Материалы по теме
Журналист Вышинский обратился за помощью к Путину
Общество
Вышинский назвал обвинения в госизмене безосновательными
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter