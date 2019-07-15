Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила суд рассмотреть возможность освобождения под подписку о невыезде главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, появилась правовая основа для решения вопроса. «Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения», — сказала она.

Вышинского задержали в мае 2018 года в Киеве, его обвинили в государственной измене, и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналист летом 2018 года обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Москва считает, что Вышинский является политзаключенным.