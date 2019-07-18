Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом

Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Возвращение Вышинского. Это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — ответил он на вопрос о первом возможном шаге к улучшению отношений.

Кирилла Вышинского арестовали в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает. В Москве главу «РИА Новости Украина» считают политзаключенным. Заседание по его делу несколько раз переносили. В последний раз стало известно, что Подольский суд Киева перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля. В начале июля рассмотрение дела также переносили для ознакомления прокуратора с материалами.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова просила суд освободить Вышинского под подписку о невыезде. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в свою очередь заявлял, что передача Вышинского России невозможна до решения суда.

В Киеве, в свою очередь, считают главным условием начала переговоров с Кремлем освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Так, президент страны Владимир Зеленский говорил, что освобождение Россией украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, может стать важным шагом для начала диалога с Москвой. По его словам, только после этого возможно обсуждение обмена пленными.