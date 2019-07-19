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eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
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Зеленский назвал условия обмена заключенными с Россией
В качестве первого шага украинский президент предложил обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова

Киев готов начать обмен заключенными с руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова. Это было бы первым шагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передает УНН.

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Обменный курс: когда Москва и Киев договорятся о передаче моряков

«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков — моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять. <...> Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но я имею в виду, это не разменная монета», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что если это первые шаги, то Украина к ним готова. В целом Киев хотел бы получить всех своих военнослужащих, удерживаемых в плену в Донбассе, и заключенных, находящихся в российских исправительных учреждениях.

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Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом

Кремль ранее также признавал, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться российской стороной.

Несколькими днями ранее, 16 июля, украинские власти анонсировали обмен пленными с Россией в течение месяца. Во время первых переговоров Путина и Зеленского, которые прошли в формате телефонного разговора на минувшей неделе, лидеры затронули вопрос обмена пленными. По словам Зеленского, Путин предложил менять всех на всех. Киев на это согласен, однако обратил внимание на то, что списки Киева по военнопленным и тех, у кого они удерживаются, не совпадают.

Олег Сенцов отбывает в России наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Суд в 2015 году назначил ему 20 лет колонии строгого режима. Кирилл Вышинский находится под арестом в Киеве с мая прошлого года по обвинению в госизмене и в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Зеленский, Украина, обмен заключенными
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