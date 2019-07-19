Зеленский назвал условия обмена заключенными с Россией

В качестве первого шага украинский президент предложил обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова

Киев готов начать обмен заключенными с руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова. Это было бы первым шагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передает УНН.

«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков — моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять. <...> Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но я имею в виду, это не разменная монета», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что если это первые шаги, то Украина к ним готова. В целом Киев хотел бы получить всех своих военнослужащих, удерживаемых в плену в Донбассе, и заключенных, находящихся в российских исправительных учреждениях.