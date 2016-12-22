СБУ завершила расследование дела против журналиста Вышинского

Служба безопасности Украины (СБУ) закончила расследование уголовного дела против главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передают «Украинские новости».



По его словам, материалы уголовного дела готовятся для передачи в суд.

Кононенко рассказал, что у украинских правоохранительных органов все еще остаются вопросы к другим фигурантам этого дела. Он добавил, что им будет сообщено о подозрении. О ком именно идет речь, заместитель руководителя СБУ не уточнил.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сказал, что следователи СБУ не предъявили его клиенту обвинительный акт, передает «РИА Новости». Поэтому говорить о том, что уголовное расследование против Вышинского закончено, нельзя. Защитник добавил, что из 18 экспертиз, назначенных по делу главреда «РИА Новости Украина», половина не готова. Он пояснил, что результаты будут представлены в ноябре и декабре.​

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его подозревают в совершении двух преступлений, а именно по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. На данный момент он находится под арестом.



В Министерстве иностранных дел России считают дело против Вышинского сфабрикованным, а обвинения, которые ему предъявлены, нелепыми. В Москве призвали Киев освободить журналиста.