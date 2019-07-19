Суд в Киеве отказался освободить Вышинского

Подольский суд Киева продлил до 19 сентября арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокаты попросили отпустить Вышинского под личное обязательство. Они намерены обжаловать продление меры пресечения. Однако суд выступил на стороне обвинения. Защита настаивала на том, что продление ареста необходимо в связи с рисками того, что Вышинский покинет Украину.

«В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога», — заявил прокурор Евгений Комаров.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала продление ареста Вышинского политически мотивированным. «Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу», — добавила она.