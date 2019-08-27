Шойгу заявил о трудностях и проблемах при выполнении соглашений по Идлибу

Шойгу заявил о трудностях и проблемах при выполнении соглашений по Идлибу

Договоренности Москвы и Анкары по созданию в сирийском Идлибе демилитаризованной зоны выполняются, однако «есть трудности, есть проблемы». Об этом журналистам заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает корреспондент РБК.

Как отметил министр, зона деэскалации в Идлибе работает «напряженно, непросто, сложно». Россия и Турция совместно патрулируют ее, однако «из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы». «Поэтому мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем», — добавил министр.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меморандум об урегулировании кризиса в Идлибе в сентябре 2018 года в Сочи. Тогда они договорились создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона, а также согласились с тем, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов. Весной лидеры договорились создать российско-турецкую рабочую группу по Идлибу, ее первое заседание прошло 17 мая.