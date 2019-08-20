Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, трансляция ведется в Twitter МИДа.

«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что Анкара обещала обеспечить размежевание вооруженной оппозиции Сирии, которая готова участвовать в урегулировании конфликта, от террористических группировок. Тем не менее, добавил глава МИДа, за прошедшее время территория, которую контролируют боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), значительно выросла.

Он также подчеркнул, что Россия и Турция и раньше «четко дали понять» боевикам, что их вылазки против сирийской армии, мирного населения и российской авиабазы в Хмеймиме будут «жестко подавляться», однако весь год «эти провокации не прекращались». «Эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов», — добавил он.

В последние недели обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб. В начале августа российское Минобороны несколько раз сообщало о попытках наступления боевиков на позиции сирийской армии в этом районе.