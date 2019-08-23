Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна

Сирийский генштаб заявил, что террористы понесли значительные потери. Армия продолжает продвигаться в провинциях Идлиб и Хама для освобождения населенных пунктов

Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении стратегически важного города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сообщает агентство SANA. Военные заявили, что террористы понесли значительные потери в живой силе и в технике.

В сообщении SANA отмечается, что подразделения сирийской армии также взяли под контроль населенные пункты Аль-Латамна, Латмин, Морек, Мааркаба, Кафр-Зейта и Аль-Ляхая на севере провинции Хама.

Командование сирийской армии заявило, что наступление на остающиеся под контролем боевиков районы продолжается.

В уже освобожденных районах ведутся работы по разминированию поселений, военные отмечают, что после завершения работы саперов местные жители смогут вернуться в свои дома и приступить к уборке урожая.

Ситуация в провинциях Идлиб и Хама обострилась в последние недели, несмотря на договоренности о перемирии между Дамаском и вооруженной оппозицией.