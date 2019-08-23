Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,78 +0,18 EUR Бирж. 72,89 +0,21 Brent 59,79 -0,17% USD Нал. 66,46 65,38 EUR Нал. 73,54 72,45 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1082 +0,0002 BTC/USD Бирж. 10 383,00 +263,00 IMOEX 2 679,19 +0,15% RTSI 1 283,04 +0,03% DJIA 26 232,08 -0,08% Nasdaq 7 974,25 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $210 (+15,24%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,28%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+18,35%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Facebook $210 (+15,24%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,28%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+18,35%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Битва кетчупов: как новички выдавливают с рынка старожилов — Bloomberg Pro, 17:36 Эксперты объяснили появление тропических комаров в России Общество, 17:31 СК показал видео с распылением газа на силовиков на митинге 27 июля Общество, 17:28 Попавшийся на кокаине хоккеист Кузнецов отреагировал на дисквалификацию Спорт, 17:25 Музей русской иконы назвал дату прощания с погибшим в Греции основателем Общество, 17:16 На Чукотку отправился первый в мире плавучий атомный энергоблок Общество, 17:07 Денис Косенков: онлайн-торговлю лекарствами и алкоголем надо легализовать Pro, 17:05 Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе Политика, 17:04 Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна Политика, 17:02 Курс Bitcoin вырос на 58% за последний год Крипто, 17:01 Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела» Бизнес, 16:56 Twitter пожаловался в Верховный суд на ₽3 тыс. штрафа от Роскомнадзора Технологии и медиа, 16:54 «Останкино» подало в суд на компанию президента медиахолдинга Минобороны Технологии и медиа, 16:49 Госдеп опубликовал уведомление с датой новых санкций по делу Скрипалей Политика, 16:48
Война в Сирии ,  
0 
Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна
Сирийский генштаб заявил, что террористы понесли значительные потери. Армия продолжает продвигаться в провинциях Идлиб и Хама для освобождения населенных пунктов

Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении стратегически важного города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сообщает агентство SANA. Военные заявили, что террористы понесли значительные потери в живой силе и в технике.

В сообщении SANA отмечается, что подразделения сирийской армии также взяли под контроль населенные пункты Аль-Латамна, Латмин, Морек, Мааркаба, Кафр-Зейта и Аль-Ляхая на севере провинции Хама.

Командование сирийской армии заявило, что наступление на остающиеся под контролем боевиков районы продолжается.

В уже освобожденных районах ведутся работы по разминированию поселений, военные отмечают, что после завершения работы саперов местные жители смогут вернуться в свои дома и приступить к уборке урожая.

Ситуация в провинциях Идлиб и Хама обострилась в последние недели, несмотря на договоренности о перемирии между Дамаском и вооруженной оппозицией.

Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры после обострения ситуации в Идлибе

С начала августа сирийская армия продолжала бои на подступах к городу Хан-Шейхун, 18 августа силы Башара Асада вошли в город. 20 августа глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и что их действия будут жестоко подавляться.

Авторы: Константин Ткаченко, Евгений Калюков
Теги: Сирия, террористы
Материалы по теме
Кремль подтвердил подготовку нового трехстороннего саммита по Сирии
Политика
Дамаск заявил о продвижении сирийской армии к Хан-Шейхуну
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter