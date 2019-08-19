Сирийские власти заявили о зашедших на территорию Идлиба турецких военных

Сирийские власти заявили о зашедших на территорию Идлиба турецких военных

Турецкие военные машины с боеприпасами пересекли сирийскую границу и въехали в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на МИД страны.

По словам представителя ведомства, турецкие военнослужащие направляются в сторону города Хан-Шейхуна, «чтобы помочь побежденным террористам из «Джабхат ан-Нусры» (экстремистская организация, запрещена в России). Тем самым Турция подтверждает свою «неограниченную поддержку террористам, заявил собеседник агентства.

Дамаск «решительно осуждает это вопиющее турецкое вмешательство» и возлагает на Анкару ответственность за последствия «неприкрытого нарушения суверенитета» Сирии, заявили в МИДе. Дамаск подчеркивает, что действия Турции не помешают Сирии «преследовать остатки террористов» в республике.

Как передает турецкий канал HaberTurk, конвой вооруженных сил страны вошел на сирийскую территорию утром со стороны населенного пункта Рейханлы в провинции Хатай. Сирийские войска попытались заблокировать движение колонны, однако турецким силам удалось продвинуться в сторону Хан-Шейхуна.