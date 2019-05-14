Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб «в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий».
Они также обсудили актуальные вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений и международные проблемы.
Накануне в Минобороны сообщили, что боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. При этом обстрел велся с территории Идлиба.