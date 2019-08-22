Все выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки добрались до мест обитания

Все косатки, выпущенные на волю из «китовой тюрьмы», добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Все животные благополучно добрались до мест вылова, где могут находиться их природные семьи, и не утратили природных инстинктов. «Можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами», — заявил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

В ходе мониторинга в районе Шантарских островов ученые обнаружили пять семей диких косаток численностью более 30 особей. Недавно были также получены данные о движении косатки со спутниковой меткой в группе сородичей в районе бухты Константина.

27 июня в море у мыса Перовского выпустили первую партию косаток и белух, вторую — 16 июля, третью — 6 августа. На 22 августа запланирован выпуск последних двух косаток и шести из 82 остающихся в бухте Средняя белух.