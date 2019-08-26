Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево

Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил об интересе отечественных и зарубежных региональных партнеров к покупке самолетов SSJ100. Об этом Мантуров сообщил в интервью агентству «Интерфакс».

По словам министра, программа SSJ100 остается перспективной для рынка, ведется работа по подготовке контрактов на закупку российских самолетов.

«Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ100 есть — это факт», — заявил Мантуров. Он отметил, что основные поставки самолетов запланированы на вторую половину 2019 года.

Отвечая на вопрос, не повлияла ли катастрофа SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево на доверие заказчиков, Мантуров указал на то, что в соответствии с предварительным отчетом МАК самолет был управляем, все его системы работали.

Глава Минпромторга оценил надежность SSJ100 на уровне региональных машин, добавив, что она постоянно дорабатывается. Он напомнил, что с 2018 года часть затрат на доработку уже эксплуатируемых самолетов компенсируется государством. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что SSJ100 будут совершенствоваться по мере более активной эксплуатации.