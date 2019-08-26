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Walt Disney $160 (+19,06%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил об интересе отечественных и зарубежных региональных партнеров к покупке самолетов SSJ100. Об этом Мантуров сообщил в интервью агентству «Интерфакс».

По словам министра, программа SSJ100 остается перспективной для рынка, ведется работа по подготовке контрактов на закупку российских самолетов.

«Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ100 есть — это факт», — заявил Мантуров. Он отметил, что основные поставки самолетов запланированы на вторую половину 2019 года.

Отвечая на вопрос, не повлияла ли катастрофа SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево на доверие заказчиков, Мантуров указал на то, что в соответствии с предварительным отчетом МАК самолет был управляем, все его системы работали. 

Глава Минпромторга оценил надежность SSJ100 на уровне региональных машин, добавив, что она постоянно дорабатывается. Он напомнил, что с 2018 года часть затрат на доработку уже эксплуатируемых самолетов компенсируется государством. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что SSJ100 будут совершенствоваться по мере более активной эксплуатации.

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В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

23 августа в компании-производителе Sukhoi Superjet 100 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергли информацию об отказе от лайнеров их зарубежного эксплуатанта, мексиканского авиаперевозчика Interjet.

5 мая при приземлении в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет SSJ100. В результате катастрофы погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии инцидента, в том числе ошибку пилотирования.

Теги: Денис Мантуров, Минпромторг
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