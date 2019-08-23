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Apple $250 (+19,53%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) опровергли информацию об отказе мексиканской компании Interjet от самолетов SSJ100. Как сообщили РБК в компании, речь не идет об отказе от эксплуатации или возврате лайнеров. «Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании», — пояснил представитель ГСС.

Бизнес
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

По данным «Гражданских самолетов Сухого», изменения в интенсивности эксплуатации SSJ100 мексиканским авиаперевозчиком вызваны рядом причин, в том числе состоянием экономики транспортной отрасли страны. В компании добавили, что совместно с партнерами программы активно взаимодействуют с Interjet. «Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ100 в парке перевозчика», — заявили в ГСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к контролирующей ГСС Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщили, что мексиканская Interjet намерена продать российские лайнеры.

В конце марта РБК писал о готовности Interjet отказаться от российских самолетов из-за недовольства послепродажным обслуживанием лайнеров. 

Теги: «Сухой Суперджет», SSJ100
Материалы по теме
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Бизнес
СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе
Бизнес
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