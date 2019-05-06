По данным Шереметьево, после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. Пресс-служба «Аэрофлота» также сообщила, что посадка была вынужденной — по «технической причине». Но его представители в воскресение вечером не отвечали на вопрос о причинах экстренной посадки.

Люди, которые находились в «хвосте» самолета, не смогли выбраться, потому что некоторые сидевшие впереди пассажиры после жесткой посадки пытались достать свои вещи из багажных полок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. «По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — сказал собеседник агентства.

Пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Спустя час после трагедии следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На место происшествия прибыли министр транспорта Евгений Дитрих и глава Росавации Александр Нерадько. Премьер Дмитрий Медведев поручил Дитриху образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, а министру здравоохранения Веронике Скворцовой — оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Президент Владимир Путин также дал поручения в связи с этой катастрофой и выразил соболезнования родным и близких погибших в катастрофе.

Из-за авиакатастрофы работа Шереметьево была ограничена на час, более 10 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты — Домодедово, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Шереметьево же продолжило работать в ограниченном режиме — с одной взлетно-посадочной полосой, сообщила его пресс-служба.

Причины трагедии

По предварительным данным, в самолет Sukhoi Superjet-100 попала молния, из-за чего была прервана радиосвязь, поэтому экипаж решил вернуться в Шереметьево, сказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. «Молния как первопричина последующих системных отказов сейчас в приоритете», — подтвердил РБК источник, близкий к авиавластям.

«В самолет ударила молния. Экипаж сажал судно на большой скорости, из-за этого пришлось сделать круг перед посадкой», — сообщило радио «Говорит Москва». Камеры наблюдения Шереметьево засняли, что в момент приземления лайнер несколько раз «подпрыгнул» на полосе, ударился о нее, а затем загорелся. После трех ударов о взлетно-посадочную полосу произошло надломление и разрушение задней стойки шасси, в результате чего и возник пожар, сказал РБК источник, близкий к авиваластям. «Из-за сложных метеоусловий приземлиться с первого раза не удалось, поэтому самолет зашел на посадку во второй раз. После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — добавил источник в Росавиации.

Видео: Следственный комитет РФ

«Самолет вылетел из аэропорта и стал занимать эшелон согласно указаниям диспетчера, видимо, дальше что-то в полете произошло и пилот был вынужден вернуться в аэропорт вылета», — замечает директор кадрового центра «Авиаперсонал» Анна Ермилина. Стандартно самолет должен был кружить над Москвой по открытому для него воздушному коридору для того, чтобы выработать топливо, однако, по предварительным данным, связь с диспетчерами оказалась потеряна, поэтому экипаж сделал минимальный маневр и начал заходить на посадку, указывает она ссылаясь на данные сервиса FlightRadar. Из них видно, что Sukhoi Superjet-100 почти сразу после вылета из Шереметьево вместо того, чтобы лететь на север в сторону Мурманска почти сразу повернул на восток, сделал почти круг и начал пытаться провести посадку.

«На моей практике не было случаев, когда единичная молния попала в самолет, я о таком не слышал. Мы летали в грозы, в вспышках электрических, но никогда молния в самолет не попадала», — сказал РБК заслуженный летчик-испытатель России, почетный президент Московского авиационного салона МАКС Магомед Толбоев. «Для таких гроз нужен очень сильный прогрев воздуха и земли, такого в Подмосковье в начале мая просто быть не может», — добавил он.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных», — заявила в воскресение вечером официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Что известно про самолет?

По данным ресурса Russianplanes, самолет Sukhoi Superjet RA-89098, на котором выполнялся рейс Москва — Мурманск, был выпущен в 2017 году и первый полет выполнил два года назад — 21 июня 2017 года. Позже пресс-служба «Гражданских самолетов Сухого» уточнила, что этот лайнер с заводским номером 95135 был произведен в августе 2017 года. Последний раз он прошел техническое обслуживание в начале апреля 2019 года.

Согласно данным сайта «Аэрофлота», самолет Sukhoi SuperJet RA-89097 в воскресенье, 5 мая, успел выполнить три рейса до отправки в Мурманск: из Саранска в Шереметьево (продолжительность полета — 1,5 часа, прилетел в 7:05 (мск), из Шереметьево в Саратов (1 час 45 минут, прилетел в 12:12 (мск) и из Саратова в Шереметьево (приземлился в 13:58 (мск).

Лайнер был назван в честь башкирского поэта Мустая Карима. Впервые он приземлился в Уфе в октябре 2017 года. Тогда первым с трапа сошел внук этого поэта Тимербулат Каримов.