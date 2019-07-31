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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
По словам источника агентства, такой вывод уже можно сделать «с полной уверенностью», несмотря на то что расследование будет продолжаться еще около полутора лет
Фото: СК РФ / ТАСС

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По словам собеседника, само расследование будет продолжаться еще порядка полутора лет. Это связано с необходимостью провести большое количество летных и авиационно-технических экспертиз.

«Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — заключил он.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

В пресс-службе «Аэрофлоти» сообщили РБК что считают заявление источника, опубликованное информагентством ТАСС, неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

«В опубликованном предварительном отчете МАК 14 июня 2019 года не делается никаких выводов, а только подробно рассказывается о работе самолета и действиях экипажа 5 мая. Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам», — указали в авиакомпании. «Аэрофлот» призвал воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования.

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Как проходил полет SSJ100 перед аварией. Реконструкция РБК по данным МАКа

Самолет SSJ100 «Аэрофлота» 5 мая вылетел в Мурманск из московского Шереметьево, однако затем вернулся в аэропорт. При посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. У него также подломились стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Константин Ткаченко
При участии: Мария Кокорева
Теги: Шереметьево, SSJ100, авиакатастрофа, следователи
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