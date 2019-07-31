ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

По словам источника агентства, такой вывод уже можно сделать «с полной уверенностью», несмотря на то что расследование будет продолжаться еще около полутора лет

Фото: СК РФ / ТАСС

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По словам собеседника, само расследование будет продолжаться еще порядка полутора лет. Это связано с необходимостью провести большое количество летных и авиационно-технических экспертиз.

«Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — заключил он.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

В пресс-службе «Аэрофлоти» сообщили РБК что считают заявление источника, опубликованное информагентством ТАСС, неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.