Песков выразил уверенность в постепенном совершенствовании SSJ100

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские самолеты «Сухой Суперджет 100» будут становиться все лучше по мере их более активного производства и более широкой эксплуатации, сообщает корреспондент РБК.

Песков отметил, что самолет активно эксплуатируется отечественными авиакомпаниями. Крупнейшим эксплуатантом машины является «Аэрофлот». По мнению пресс-секретаря, по мере увеличения количества самолетов будут последовательно улучшаться их параметры и характеристики.

«Мы не стали бы делать такие выводы», — ответил Песков на вопрос, не повредили ли имиджу SSJ100 заявления о планах мексиканской Interjet отказаться от российских самолетов.

В марте один из крупнейших эксплуатантов SSJ100, мексиканская компания Interjet заявила, что рассматривает возможность отказа от российских самолетов. Сообщалось, что авиаперевозчика не устраивает качество послепродажного обслуживания самолетов. В «Гражданских самолетах Сухого» сообщили, что речь не идет об отказе Interjet от SSJ100, прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании.