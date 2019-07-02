Чем Тегеран объясняет свое решение

Глава МИД Ирана настаивает, что исламская республика не нарушила положения СВПД. Джавад Зариф ссылается на параграф 36 договора, в котором говорится, что если в отношении одного из участников сделка была нарушена, он «может рассматривать нерешенный вопрос как основание для прекращения выполнения своих обязательств согласно настоящему СВПД в полной мере». Тегеран неоднократно отмечал, что выход США из договора и введение ими санкций фактически лишает Тегеран основных преимуществ участия в СВПД.

В мае Тегеран предложил Евросоюзу запустить механизм финансовых расчетов, который позволил бы преодолеть негативные последствия от американских санкций. 28 июня в ЕС объявили о начале работы механизма финансовых транзакций с Ираном (INSTEX), уточнив, что первые операции будут завершены в ближайшее время. Однако в Тегеране посчитали это недостаточным. Как обратил внимание замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, ЕС не предоставил гарантий, что будет закупать у страны нефть или помогать ей кредитами.

Сегодня предполагается, что INSTEX будет использован для торговли с Ираном разрешенными товарами, не попадающими под американские санкции — едой, лекарствами и медицинским оборудованием. но крупные компании вряд ли будут пользоваться INSTEX, так как опасаются ограничений США, сказал телеканалу Al Jazeera эксперт Института глобальной политики Тобиас Шнайндер. Европейские компании, торгующие с Ираном подсанкционными товарами, «рискуют серьезными последствиями, которые могут включать потерю доступа к финансовой системе США и права вести бизнес с американскими компаниями», предупреждал в январе Госдепартамент США.

Согласно данным МВФ, ожидается, что в 2019 году иранская экономика сократится на 6%. В июне Reuters писал, что, согласно подсчетам агентства, объем импорта иранской нефти в Китай, Индию, Южную Корею и Японию сократился на 78,5% по сравнению с прошлым годом. Иранскому режиму удается обходить американские санкции и экспортировать нефть в том числе в Европу, однако объем торговли снижается, рассказал Financial Times источник, близкий к властям республики.

По мнению Андрея Баклицкого, решение Тегерана продиктовано двумя главными мотивами. «Во-первых, оно еще раз обращает внимание на неправомерность действий США и на контрпродуктивность их мер. Во-вторых, Тегеран хочет подтолкнуть ЕС к созданию более выгодных условий для Ирана в рамках выполнения СВПД», — пояснил эксперт.

Зачем США и союзники давят на Иран Администрация Дональда Трампа вышла из СВПД из-за узкой направленности этого договора, утверждал спецпосланник США по Ирану Брайан Хук. США призывают выработать новое соглашение, которое будет касаться не только ядерной программы Ирана, но и его политики на Ближнем Востоке, ракетной программы и прав человека. Хук указывал: если такой документ будет создан, его одобрит конгресс США и все санкции с Тегерана будут сняты. В противном случае, пригрозил Хук, Иран продолжит и впредь сталкиваться с дилеммой «вернуться к столу переговоров или смотреть, как его экономика рушится». СВПД не носил статус международного соглашения в рамках законодательства США и не пользовалось поддержкой американского конгресса, а поэтому выход из договора было правомерным, повторил он доводы Вашингтона. «Иран открыто угрожает существованию Израиля, мы обязаны защищать наше государство. И Израилю, и, я думаю, России не может нравиться присутствие Ирана в Сирии», — сказал РБК депутат израильского парламента Йоэль Развозов.

Что намерены делать другие участники ядерной сделки

Россия, Китай, Германия и Франция выразили сожаление в связи с решением Ирана. «Мы призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, ни в коем случае не поддаваться эмоциям, соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и положения дополнительного протокола к этому соглашению», — сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров, комментируя превышение Ираном уровня запасов урана (цитата по ТАСС). Российский министр призвал ЕС сделать INSTEX «по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей».

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Иран без промедления вернуться к выполнению положений СВПД. Он пообещал приложить дополнительные усилия для сохранения СВПД, а также для создания условий, при которых Ирану будет выгодно его не нарушать.

Во вторник Франция, Германия, Великобритания и ЕС призвали Иран не совершать действий, которые подрывают ядерную сделку, говорится в согласованном во вторник заявлении.

Пока европейские подписанты СВПД не хотят запускать предусмотренный планом механизм разрешения споров и добиваться возвращения санкций ООН, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники во Франции. Европейским участникам СВПД все еще выгодно соглашение, так как оно обеспечивает режим полной транспарентности ядерной программы Ирана, считает эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе. В отличие от США, европейские страны и Россия считают опасным загонять Иран в угол и повышать напряжение в регионе, так что постараются всеми силами сохранить сделку, сказал РБК независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.

Есть ли шанс сохранить СВДП

Опрошенные РБК эксперты указывают на высокий риск разрыва соглашения. «Все движется именно в этом направлении», — говорит Баклицкий. По его мнению, ситуация может вернуться к состоянию 2012 года, когда всерьез шли разговоры о возможном военном решении иранского вопроса Израилем и США. Многое будет зависеть от реакции США и Израиля на дальнейшие шаги Ирана, отмечает Баклицкий. «Самый главный ультиматум президента Ирана Хасана Роухани истекает 8 июля, — пояснил эксперт. — Ведь ранее он сообщил, что если Иран не получит никаких экономических преференций и поддержки от Европы и от других участников СВПД, то помимо превышения запасов Тегеран начнет обогащать уран до более высокого уровня».

Развал СВПД считает вероятным и Фроловский: «Администрация Трампа и Израиль хотят заставить Иран пойти на дополнительные уступки. Однако Иран может пойти на эскалацию и ускорить процесс наращивания военных сил, учитывая его опасения насчет возможного вмешательства со стороны США».