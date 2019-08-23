Путин и Эрдоган провели переговоры после обострения ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Разговор двух лидеров был посвящен ситуации в Сирии.

В Кремле пояснили, что обсуждалось российско-турецкое взаимодействие с учетом ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

«Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Эрдоган вновь обсудили работу по запуску Конституционного комитета в Сирии.

Ситуация в провинции Идлиб, где установлена зона деэскалации, обострилась в последние недели, несмотря на договоренности о перемирии между Дамаском и вооруженной оппозицией. С начала августа сирийская армия продолжала бои на подступах к стратегически важному городу Хан-Шейхун, 18 августа силы Башара Асада вошли в город. На следующий день стало известно, что на территорию провинции выдвинулся турецкий военный конвой. Сирийская авиация нанесла по нему удар с воздуха, жертвами помимо военных стали несколько мирных жителей. Дамаск утверждал, что турецкие военные готовятся помочь боевикам в Идлибе. 20 августа глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.