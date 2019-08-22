Кремль подтвердил подготовку нового трехстороннего саммита по Сирии

Россия, Турция и Иран готовятся к проведению нового саммита по Сирии в Анкаре, информацию об этом агентству ТАСС подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно», — сказал представитель Кремля.

В июле текущего года пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял о намерении провести трехсторонний саммит в августе. Он отмечал, что темой переговоров станет ситуация в Сирии, в частности в зоне деэскалации в Идлибе, а также безопасность, конституционная комиссия и беженцы. Калын подтвердил, что в августе или начале сентября в стране планируется провести четырехсторонний саммит, в котором примут участие лидеры Турции, России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в Сирии.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщал, что новые переговоры по Сирии должны пройти 1 и 2 августа в Нур-Султане. По его словам, на встрече впервые примут участие представители Ливана и Ирака, которые будут присутствовать в качестве наблюдателей. После встречи состоится трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии.