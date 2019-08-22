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Доллар/Рубль ₽63 (-4,03%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Война в Сирии ,  
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Кремль подтвердил подготовку нового трехстороннего саммита по Сирии

Россия, Турция и Иран готовятся к проведению нового саммита по Сирии в Анкаре, информацию об этом агентству ТАСС подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно», — сказал представитель Кремля.

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В июле текущего года пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял о намерении провести трехсторонний саммит в августе. Он отмечал, что темой переговоров станет ситуация в Сирии, в частности в зоне деэскалации в Идлибе, а также безопасность, конституционная комиссия и беженцы. Калын подтвердил, что в августе или начале сентября в стране планируется провести четырехсторонний саммит, в котором примут участие лидеры Турции, России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в Сирии.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщал, что новые переговоры по Сирии должны пройти 1 и 2 августа в Нур-Султане. По его словам, на встрече впервые примут участие представители Ливана и Ирака, которые будут присутствовать в качестве наблюдателей. После встречи состоится трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии.

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Предыдущая встреча Путина, Эрдогана и Роухани состоялась в сентябре 2018 года. Центральной темой стала ситуация в Идлибе. Стороны приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии.

Первый саммит с участием лидеров трех стран прошел осенью 2017 года в Сочи. Тогда по итогам встречи были созданы зоны деэскалации в ряде сирийских провинций, среди которых Восточная Гута (пригород Дамаска), некоторые районы на севере провинции Хомс, провинции Идлиб и части соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо).

Теги: Кремль, Анкара, Сирия, Турция, Иран, переговоры в Астане
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