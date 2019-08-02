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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителей оппозиции.

По словам одного из активистов неправительственного волонтерского движения «Белые каски», военные самолеты не поднимались в небо с полуночи, однако артобстрелы продолжились. В британской Обсерватории по правам человека агентству сообщили, что в провинции наблюдается «осторожное затишье».

В то же время сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что спустя несколько часов после объявления о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации вооруженные группировки соглашение нарушили. Из контролируемой ими зоны были запущены несколько ракет, в результате чего погиб мирный житель и еще трое получили ранения.

О том, что сирийская оппозиция согласилась присоединиться к перемирию под Идлибом, журналистам сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш. По его словам, соглашение было достигнуто на переговорах в Нур-Султане. «Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Соглашение о прекращении огня между властями Сирии и вооруженными группировками вступило в силу в ночь на 2 августа, сообщило ранее сирийское госагентство SANA. По его условиям, «боевики должны отступить на 20 км вглубь от зоны деэскалации» и вывести оттуда тяжелые и средние вооружения.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи согласовали меморандум об урегулировании кризиса в Идлибе. Они договорились, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона. Соглашения не были реализованы до конца.

13 мая Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в зоне деэскалации и договорились о создании российско-турецкой рабочей группы по Идлибу.
 

Теги: Идлиб, Сирия, прекращение огня
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