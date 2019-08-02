Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителей оппозиции.

По словам одного из активистов неправительственного волонтерского движения «Белые каски», военные самолеты не поднимались в небо с полуночи, однако артобстрелы продолжились. В британской Обсерватории по правам человека агентству сообщили, что в провинции наблюдается «осторожное затишье».

В то же время сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что спустя несколько часов после объявления о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации вооруженные группировки соглашение нарушили. Из контролируемой ими зоны были запущены несколько ракет, в результате чего погиб мирный житель и еще трое получили ранения.

О том, что сирийская оппозиция согласилась присоединиться к перемирию под Идлибом, журналистам сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш. По его словам, соглашение было достигнуто на переговорах в Нур-Султане. «Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», — сказал он (цитата по ТАСС).