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Общество ,  
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СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе

Сирийские войска вошли в город в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза». Об этом сообщает газета Alwatan.

По данным телеканала Alghad, армия находилась в 500 м от международного шоссе Алеппо-Дамаск и сообщила о том, что вошла в черту города. По данным агентства SANA, в результате военной операции «многие террористы были убиты или ранены», другие (их количество не уточняется) спасались бегством.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека также сообщил, что войска вошли на территорию города впервые с 2014 года. По данным центра, жертвами сражения стали 59 человек, включая 43 джихадистов. С конца апреля в результате боев с вооруженными группировками погибло не менее 3582 человек.

Политика
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе

В начале августа сирийская оппозиция согласилась на перемирие и прекратила авиаудары в зоне деэскалации в Идлибе. Однако через несколько часов после объявления о прекращении огня вооруженные группировки нарушили соглашение. Из контролируемой ими зоны были запущены несколько ракет, в результате чего погиб мирный житель и еще трое получили ранения, сообщало SANA.

Теги: Сирия, вооруженные формирования
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