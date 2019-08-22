Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение

Администрация сети микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя, в котором было оскорбляющее флаг России изображение. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что оно оскорбляло флаг «в неприличной форме». Отмечается, что таким образом Twitter исполнил требование Генпрокуратуры России, поступавшее в Роскомнадзор.

Ранее в августе видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, в котором выражалось неуважение к российскому флагу. При этом Роскомнадзор заявлял, что американская компания Google, владеющая YouTube, проигнорировала три уведомления ведомства с требованием удалить видео. По данным службы, в роликах оскорбляли государственные символы России.

В конце июля Twitter по требованию Роскомнадзора удалил сообщение, в котором нецензурно оскорбляли «народ России».