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Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение

Администрация сети микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя, в котором было оскорбляющее флаг России изображение. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что оно оскорбляло флаг «в неприличной форме». Отмечается, что таким образом Twitter исполнил требование Генпрокуратуры России, поступавшее в Роскомнадзор.

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Ранее в августе видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, в котором выражалось неуважение к российскому флагу. При этом Роскомнадзор заявлял, что американская компания Google, владеющая YouTube, проигнорировала три уведомления ведомства с требованием удалить видео. По данным службы, в роликах оскорбляли государственные символы России.

В конце июля Twitter по требованию Роскомнадзора удалил сообщение, в котором нецензурно оскорбляли «народ России».

Теги: Twitter, Роскомнадзор, флаг России
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