Соцсеть обязали удалить изображение непристойных действий с флагом России

Кроме того, 11 июля ведомство сообщило, что аналогичное требование прокуратуры поступило в отношении комментария, размещенного под одним из постов в сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте». Этот комментарий также содержал непристойное изображение на фоне государственного флага и надписи «Конституция Российской Федерации», указывало ведомство. Оскорбительная картинка была удалена из сообщества.

Пакет законов об ответственности за оскорбление власти и государственных символов был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Закон расширяет перечень информации, к которому может быть ограничен доступ, если этого требуют генеральный прокурор или его заместители. Поправки вступили в силу 29 марта.

В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. руб., а в случае повторного нарушения арест на срок до 15 суток.