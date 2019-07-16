Соцсеть обязали удалить изображение непристойных действий с флагом России

Социальная сеть Instagram должна удалить изображение, оскорбляющее государственные символы России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — поясняет надзорное ведомство.
Внимание службы к фотографии привлекла Генпрокуратура, которая 16 июля направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к оскорбительной иллюстрации. Надзорный орган, в свою очередь, направил Instagram уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.
Днем ранее Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры направил аналогичное требование социальной сети Facebook. Вызвавшая претензии ведомства картинка содержала «нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации».