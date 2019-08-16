Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях

Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен», — сказали в пресс-службе.

В Роскомнадзоре рассказали РБК, что служба будет добиваться от Google исполнения российского законодательства «всеми законными методами». В ведомстве добавили, что находятся в постоянном взаимодействии с американской компанией. В Роскомнадзоре отметили, что верят, что Google исполнит требования, так как раньше YouTube удалял материалы, оскорбляющие российские государственные символы.

В середине июня YouTube заблокировал видео лидеров бандформирований и экстремистских организаций, в которых оскорбляли герб России. По данным Роскомнадзора, некоторые ролики опубликовали участники банды Шамиля Басаева, которая в 2000 году напала на десантников Псковской дивизии.