Роскомнадзор потребовал удалить из Сети нецензурное описание флага России

Роскомнадзор потребовал от интернет-портала risovach.ru удалить оскорбительное изображение российского флага. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что в Роскомнадзор поступило соответствующее требование от Генеральной прокуратуры России. Изображение, к которому возникли претензии у надзорных органов, содержит «нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан». Роскомнадзор также направил порталу уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации.

В середине июля Facebook по требованию РКН удалил изображение, которое содержало нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба.