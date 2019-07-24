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Евро/Доллар $1,16 (+4,13%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Роскомнадзор потребовал удалить из Сети нецензурное описание флага России

Роскомнадзор потребовал от интернет-портала risovach.ru удалить оскорбительное изображение российского флага. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Из сообщения следует, что в Роскомнадзор поступило соответствующее требование от Генеральной прокуратуры России. Изображение, к которому возникли претензии у надзорных органов, содержит «нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан». Роскомнадзор также направил порталу уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации.

В середине июля Facebook по требованию РКН удалил изображение, которое содержало нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба. 

Теги: Роскомнадзор, Генеральная прокуратра, блокировка информации, флаг России
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