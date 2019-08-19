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OBUV ₽103 (+81,18%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,61%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора (РКН) ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес флага России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Меры по ограничению доступа к странице приняты на основании ст. 15.1-1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данной статье блокируется информация, выражающая в неприличной форме неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам.

16 августа сообщалось, что Google отклонили три уведомления РКН с требованием удалить с YouTube запись со сжиганием флага России в Одессе. В самой службе РБК поясняли, что будут добиваться от американской компании исполнения законодательства.

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В июне YouTube заблокировал видео лидеров бандформирований и экстремистских организаций, оскорбляющих герб России. Как сообщали в Роскомнадзоре, ролик опубликовали участники банды Шамиля Басаева, которая в 2000 году напала на десантников Псковской дивизии.

Теги: Роскомнадзор, YouTube
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