YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора (РКН) ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес флага России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Меры по ограничению доступа к странице приняты на основании ст. 15.1-1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данной статье блокируется информация, выражающая в неприличной форме неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам.

16 августа сообщалось, что Google отклонили три уведомления РКН с требованием удалить с YouTube запись со сжиганием флага России в Одессе. В самой службе РБК поясняли, что будут добиваться от американской компании исполнения законодательства.

В июне YouTube заблокировал видео лидеров бандформирований и экстремистских организаций, оскорбляющих герб России. Как сообщали в Роскомнадзоре, ролик опубликовали участники банды Шамиля Басаева, которая в 2000 году напала на десантников Псковской дивизии.