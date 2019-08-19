Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков. Статья внесена в Единый реестр запрещенной информации. В настоящий момент материал недоступен для прочтения, при попытке перейти по ссылке открывается объявление: «Закрыто в России. Кажется, вы находитесь в России — и поэтому не можете увидеть этот материал. Вероятно, закрыть к нему доступ потребовал российский суд или Роскомнадзор». У «Медузы» есть сутки на то, чтобы выполнить требование ведомства.

«Конечно, мы не согласны, но, конечно, мы подчинимся. Мы — законопослушные граждане. Уже сейчас мы занимаемся удалением и пришлем в Роскомнадзор и информационное письмо, и скриншот того, как выглядит эта заметка», — сообщила РБК генеральный директор интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко.