Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,83 +0,31 EUR Бирж. 74,15 +0,40 Brent 59,34 +1,12% USD Нал. 67,23 66,19 EUR Нал. 74,62 73,58 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1095 +0,0005 BTC/USD Бирж. 10 722,00 +377,00 IMOEX 2 651,09 +1,37% RTSI 1 249,76 +0,80% DJIA 26 161,30 +1,06% Nasdaq 8 012,86 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,53%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,28%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,92%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,53%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,28%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,92%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским Политика, 18:35 Дуэйн Скала Джонсон женился Общество, 18:31 Депутатов Госдумы отзовут из отпусков на заседание по митингам Политика, 18:30 Спасшую пассажиров проводницу сгоревшего Ан-24 предложили наградить Общество, 18:18 «Локомотив» связал будущее Миранчуков в команде с игрой в Лиге чемпионов Спорт, 18:12 Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле Экономика, 18:03 Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела Общество, 18:00 Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Общество, 17:57 Акции ЛУКОЙЛа подскочили более чем на 5% Финансы, 17:46 Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Общество, 17:45 Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Общество, 17:43 5 причин есть сезонные продукты и чувствовать себя лучше Pink, 17:39 Судья Матюнин признал ошибку в эпизоде с незасчитанным голом «Зенита» Спорт, 17:37 Россельхознадзор вернул 20 млн живых насекомых в Великобританию Общество, 17:25
Общество ,  
0 
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков. Статья внесена в Единый реестр запрещенной информации. В настоящий момент материал недоступен для прочтения, при попытке перейти по ссылке открывается объявление: «Закрыто в России. Кажется, вы находитесь в России — и поэтому не можете увидеть этот материал. Вероятно, закрыть к нему доступ потребовал российский суд или Роскомнадзор». У «Медузы» есть сутки на то, чтобы выполнить требование ведомства.

«Конечно, мы не согласны, но, конечно, мы подчинимся. Мы — законопослушные граждане. Уже сейчас мы занимаемся удалением и пришлем в Роскомнадзор и информационное письмо, и скриншот того, как выглядит эта заметка», — сообщила РБК генеральный директор интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко.

Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку статьи через три года после публикации

16 августа в Роскомнадзоре сообщили, что Google проигнорировал три уведомления ведомства с требованиями удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют российские государственные символы.

Теги: Роскомнадзор, Meduza, новости РБК, наркотики
Материалы по теме
Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter