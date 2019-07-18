Twitter после обращения Роскомнадзора удалил оскорбляющий россиян пост

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил сообщение на одной из страниц в социальной сети. В нем содержались нецензурные оскорбления в отношении «народа России», сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

На оскорбление обратила внимание Генпрокуратура, которая направила в РКН требование добиться удаления контента. Регулятор в связи с этим направил руководству соцсети уведомление о внесении этой страницы в единый реестр запрещенной информации.

В ведомстве отметили, что после этого администрация Twitter удалила нецензурную реплику в адрес россиян.

В сообщении Роскомнадзора не уточняется, о какой странице идет речь и какого рода оскорбления на ней были опубликованы.