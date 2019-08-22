Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о сердечном приступе матери

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина опровергла на своей странице в Instagram информацию о сердечном приступе у матери.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!» — написала Мария Шукшина.

Эта страница в Instagram действительно принадлежит Марии Шукшиной, подтвердил РБК Вадим Горожанкин — пиар-директор мужа Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова. Он также рассказал РБК, что состояние артистки в настоящее время стабилизировалось.

«Лидии Николаевне стало плохо в воскресенье в Болгарии, и изначально возникла проблема с оказанием ей помощи там, потому что у нее не было полиса», — сообщил он. Сейчас актриса уже в клинике в Москве. «Ей оказывается вся [необходимая] помощь, состояние уже стабилизировалось. Врач сказал, что у нее произошло повышение сахара и давления, и это вызвало нарушение мозгового кровообращения. По его словам, это, вероятно, связано с жарой с перелетом. В таком возрасте понятно, что перелеты потенциально могут сыграть такую роль. Решение о ее транспортировке в Москву приняла ее дочь Мария», — рассказал Горожанкин.

Ранее телеканал ТВЦ сообщал, что актриса перенесла сердечный приступ во время отдыха в Болгарии.