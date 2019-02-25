СМИ сообщили о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

В больницу, по данным СМИ, артистка попала с острым инфарктом. Ей стало плохо накануне вечером

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Телеканалу РЕН ТВ и газете «Известия» стало известно о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом они сообщают без указания источников информации.

В больницу артистка, по их данным, попала с острым инфарктом. Плохо Федосеевой-Шукшиной, как указывают канал и издание, стало вечером в воскресенье, 24 февраля. Она жаловалась на боли в груди. Остальные детали произошедшего не уточняются.

Лидии Федосеевой-Шукшиной 80 лет. За свою карьеру она сыграла в более чем 80 фильмах. Популярность ей принесли, в том числе, роли Любы Байкаловой в картине «Калина красная» (1974) и Глаши в ленте «Они сражались за родину» (1975). Также широкую известность получили работы Федосеевой-Шукшиной в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и других.

В 1984 году актриса была удостоена звания народная артистка РСФСР.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Федосеева-Шукшина в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал музыкант, основатель советской группы «На-На» Бари Алибасов.