Родственники Федосеевой-Шукшиной опровергли сообщения о ее инфаркте

Врачи не подтвердили подозрение на инфаркт у 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщила ее внучка Анна Шукшина, передает ТАСС.

«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло. Подозрения все сняты», — сказала внучка актрисы. По ее словам, Федосеева-Шукшина остается в больнице под наблюдением врачей.

Заслуженный артист России музыкант Бари Алибасов сообщил телеканалу «360», что его супруга чувствует себя нормально. «Был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки [в больнице]», — сказал музыкант.

Алибасов также не подтвердил сообщения об инфаркте Федосеевой-Шукшиной и назвал их не соответствующими действительности.