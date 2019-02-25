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Родственники Федосеевой-Шукшиной опровергли сообщения о ее инфаркте

Врачи не подтвердили подозрение на инфаркт у 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщила ее внучка Анна Шукшина, передает ТАСС.

«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло. Подозрения все сняты», — сказала внучка актрисы. По ее словам, Федосеева-Шукшина остается в больнице под наблюдением врачей.

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СМИ сообщили о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Заслуженный артист России музыкант Бари Алибасов сообщил телеканалу «360», что его супруга чувствует себя нормально. «Был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки [в больнице]», — сказал музыкант.

Алибасов также не подтвердил сообщения об инфаркте Федосеевой-Шукшиной и назвал их не соответствующими действительности.

Накануне телеканал РЕН ТВ и газета «Известия» сообщили о госпитализации Шукшиной с острым инфарктом. По их данным, актриса жаловалась на боли в груди.

Теги: Здоровье, болезнь, актриса
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СМИ сообщили о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной
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