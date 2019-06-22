Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо, ей потребовалась госпитализация, сообщила РБК ее дочь Ольга Шукшина.

«Сегодня утром она мне позвонила, сказала, что ей плохо. Конечно, я сразу вызвала скорую. Сейчас еду к ней, а она с минуты на минуту будет в больнице», — сказала она.

В середине марта СМИ сообщали о госпитализации народной артистки РСФСР после ее возвращения в Россию из Испании, куда она приехала на кинофестиваль. Впоследствии помощник ее супруга Сергей Моцарь заявлял РБК, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование. Также в феврале появилась информация о том, что актриса перенесла острый инфаркт, однако впоследствии она не подтвердилась.

В начале июня стало известно о госпитализации супруга Федосеевой-Шукшиной — продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося жидкостью для промывки труб «Крот». Музыкант выпил ее по ошибке, перепутав с соком. В результате Алибасов получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Накануне у него взяли анализы на психотропные вещества.