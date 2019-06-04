Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее. Об этом в разговоре с РБК заявил его сын Бари Алибасов.

«Все хорошо уже. Здоровью отца ничего не угрожает», — сказал он.

Жена продюсера актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила РБК, что не может комментировать информацию о болезнях мужа. «Позвоните ему и спросите. Я такие подробности не знаю. Он отдыхает сейчас, мы только вчера приехали», — сказала она.

Информацию о госпитализации Бари Алибасова-старшего опубликовал Telegram-канал Baza. По его данным, продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот». Как отметил канал, Алибасов перепутал жидкость в стакане, которая была оставлена в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, после чего был госпитализирован. Его спасали токсикологи и врачи «скорой».