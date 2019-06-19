Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот». Алибасов пообщался с телеведущим Андреем Малаховым. Об этом РБК сообщил PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По его словам, о деталях разговора, кроме Малахова и Алибасова, никто не знает. Их встреча прошла в квартире Алибасова утром 18 июня.

Фрагмент программы «Прямой эфир», которую ведет Малахов, уже был показан на канале «Россия 1». В эфире посвященный Алибасову выпуск выйдет 19 июня.

Родственники Алибасова, как отметил Горжанкин, сообщили, что на момент интервью продюсер находился под действием седативных препаратов, то есть окончательно в себя не пришел.