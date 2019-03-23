Помощник супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной объяснил ее госпитализацию

Помощник супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировал информацию о госпитализации актрисы. По его словам, артистка проходит плановое обследование.

«Бари Каримович эту ситуацию не комментирует. Лидия Федосеева-Шукшина в нормальном состоянии, ничего не парализовало, просто проходит плановое обследование», — заявил РБК помощник артиста Сергей Моцарь.

Ранее журнал Star Hit со ссылкой на супруга Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова сообщил о ее госпитализации. Издание утверждает, что после выхода из больницы 80-летняя актриса улетела в Испанию, где проходил кинофестиваль. Однако после возвращения в Россию ее снова положили в клинику.

В конце февраля СМИ сообщали о госпитализации народной артистки РСФСР из-за повышенного давления и острого инфаркта. Однако позже родственники не подтвердили подозрение на инфаркт у актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина за свою карьеру сыграла в более чем 80 фильмах. Популярность ей принесли в том числе роли Любы Байкаловой в картине «Калина красная» (1974 год) и Глаши в ленте «Они сражались за Родину» (1975 год​). Также широкую известность получили работы Федосеевой-Шукшиной в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и других.

В 1984 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что Федосеева-Шукшина в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал музыкант, основатель советской группы «На-На» Бари Алибасов.



