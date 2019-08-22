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Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3

Россия, «очевидно», расширяет свой стратегический ядерный потенциал, и все ее новое оружие должно быть включено в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления. Такое мнение в интервью Fox News высказал глава Пентагона Марк Эспер.

Он добавил, что в данный момент у России есть нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками. Глава Пентагона заявил об этом, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли несколько сотрудников «Росатома».

Однако главной угрозой для США Эспер в долгосрочной перспективе счел Китай. По его мнению, в пользу КНР говорят сильная экономика, политический вес и амбиции.

СНВ-3 был подписан экс-президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в начале 2021 года. США допускали, что соглашение может быть не продлено.

Теги: Пентагон, СНВ, Оружие
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