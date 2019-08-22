В США связали ЧП при испытаниях с наращиванием Россией ядерного арсенала

Глава Пентагона Марк Эспер объяснил взрыв на военном полигоне в Архангельской области расширением ядерного арсенала России. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Очевидно, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал чтобы разобраться с США», — сказал он в ответ на вопрос о том, что Вашингтону известно о неудачных испытаниях и что скрывает Москва.
По его словам, при продлении договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ) нужно учитывать новое оружие России. «Сейчас у России есть предположительно оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты, нацеленные на Европу», — сказал он.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа, после него в Северодвинске наблюдалось кратковременное повышение радиационного фона. Спустя два дня в «Росатоме» заявили, что пять сотрудников госкорпорации погибли во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением «изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». Минобороны и «Росатом» не говорили, где конкретно произошел взрыв и какие испытания проводились.