Пентагон ответил на обвинения Москвы в наличии плана по срыву ДРСМД

У Соединенных Штатов до приостановки ДРСМД не было программы по разработке ракет, которые бы нарушали договор, утверждают в Пентагоне. Работы над таким вооружением ведутся лишь последние шесть месяцев

США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования лишь с февраля, когда приостановили выполнение своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

О том, что испытание 18 августа свидетельствует о наличии давней программы по разработке ракет, нарушающих ДРСМД, 20 августа заявлял и Кремль. «Американцы с самого начала это готовили, потому что за несколько недель, за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а США своими действиями привели к слому ДРСМД», — говорил представитель президента России Дмитрий Песков.

Об этом же говорил замглавы МИД Сергей Рябков. Он счел прошедшее 18 августа испытание ракеты, нарушающей ДРСМД, свидетельством долгой подготовки США к срыву договора. «США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет», — пояснил Карвер.

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