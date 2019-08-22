Пентагон назвал Китай главной угрозой для США

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News ответил на вопрос, какая страна опаснее для США — Китай или Россия.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай — наибольшая проблема, с учетом их экономических возможностей, политического веса и амбиций. Они изучили нас <...> нашу доктрину», — заявил он.

Кроме того, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области, министр обороны объяснил инцидент попытками России «расширить свой стратегический ядерный арсенал чтобы разобраться с США». По словам Эспера, у Москвы «предположительно» есть нацеленные на Европу крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

В конце июля глава военной разведки США Роберт Эшли также сравнивал угрозы от России и Китая. Его мнение совпадает с Эспером в том, что Китай как лидер в сфере экономики опаснее в долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной в пользу Москвы говорят «несколько тысяч ядерных зарядов».