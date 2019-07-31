Болтон счел маловероятным продление СНВ-3

Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, поскольку он изначально был несовершенен. Срок его действия истекает в 2021 году

Джон Болтон (Фото: Patrick Semansky / AP)

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне. Трансляция велась в YouTube.

«Он истекает в феврале 2021 года и , хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал Болтон.

Он указал, что договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.

В феврале глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что российские новейшие ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-3. По его словам, документ сформулирован так, что охватывает только вооружения, существовавшие на момент вступления его в силу в 2011 году. Американская сторона также утверждала, что к договору необходимо подключить все заинтересованные страны, включая Китай.