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McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Болтон счел маловероятным продление СНВ-3
Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, поскольку он изначально был несовершенен. Срок его действия истекает в 2021 году
Джон Болтон (Фото: Patrick Semansky / AP)

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне. Трансляция велась в YouTube.

«Он истекает в феврале 2021 года и , хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал Болтон.

Он указал, что договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.

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США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

В феврале глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что российские новейшие ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-3. По его словам, документ сформулирован так, что охватывает только вооружения, существовавшие на момент вступления его в силу в 2011 году. Американская сторона также утверждала, что к договору необходимо подключить все заинтересованные страны, включая Китай. 

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МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ

Весной директор Совета нацбезопасности США Тим Моррисон говорил, что американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении договора в следующем году. Президент России Владимир Путин указывал, что если другие стороны не хотят продлевать действие документа, то Москва тоже не будет этого делать.

СНВ-3 был подписан экс-президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он вступил в силу в феврале 2011 года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Джон Болтон, вооружения, СНВ
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