Кремль назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Власти работают над устранением любой опасности для россиян в связи со взрывом на военном полигоне под Северодвинском, а разговоры о радиоактивном облаке абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что Путин получает все данные по аварии, и посоветовал ориентироваться на его вчерашнее заявление о том, что никакой опасности нет. Песков добавил, что не знает, почему несколько станций мониторинга радиации в Архангельской области передают или не передают какие-либо данные, ему также неизвестно, кто отвечает за их работу.

По его словам, это не входит в компетенцию Кремля, и ему нечего добавить к тому, что уже сказали соответствующие органы. «Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объеме», — заключил Песков.

Взрыв на военном полигоне под Северодинском в Архангельской области произошел 8 августа. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, ЧП случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. Росгидромет в тот же день зафиксировал кратковременное превышение уровня радиации — от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч. Росгидромет выдвигал предположение, что повышение радиационного фона в Северодвинске после инцидента могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что через два дня после взрыва под Северодвинском станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать информацию. Позже, по данным организации, произошли сбои в работе еще двух станций — в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Путин впервые прокомментировал случившееся в Архангельской области 19 августа, отметив, что на месте работают эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Он добавил, что регионе не зафиксировали повышение радиационного фона.