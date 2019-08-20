Еще две станции перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском

Еще две станции перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском

Число станций мониторинга ядерных испытаний в России, которые перестали выходить на связь после взрыва на полигоне Минобороны, возросло до четырех. Станция в Уссурийске продолжает работать

Вид на город Билибино (Фото: Константин Лемешев / ТАСС)

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщили о проблемах с передачей данных еще двумя станциями мониторинга ядерных испытаний в России. Как заявил The Wall Street Journal (WSJ) исполнительный секретарь организации Лассина Зербо, в последний раз информация с них была получена 13 августа.

Речь идет о станциях в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне Зербо заявил, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове.

Станции мониторинга служат частью международной сети, они следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Еще одна подобная станция расположена в Уссурийске и продолжает передавать данные, отметил Зербо.

18 августа он опубликовал в своем Twitter карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.