В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Передача данных со станций мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», — сказал Рябков.

Таким образом он ответил на сообщения Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что несколько российских станций мониторинга ядерных испытаний прекратили передачу информации.

Рябков заявил, что секретариат ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, уполномочен исключительно в сфере Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», — добавил замминистра, отметив, что авария под Северодвинском «не должна иметь никакого отношения к деятельности» секретариата.

По словам Рябков, все необходимые разъяснения инцидента уже были даны профильными структурами и на высшем уровне.