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Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Передача данных со станций мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», — сказал Рябков.

Таким образом он ответил на сообщения Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что несколько российских станций мониторинга ядерных испытаний прекратили передачу информации.

Рябков заявил, что секретариат ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, уполномочен исключительно в сфере Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», — добавил замминистра, отметив, что авария под Северодвинском «не должна иметь никакого отношения к деятельности» секретариата.

По словам Рябков, все необходимые разъяснения инцидента уже были даны профильными структурами и на высшем уровне.

Политика
Еще две станции перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассин Зербо заявил, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове.

В результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском 8 августа погибли пять человек. Какие испытания были проведены тогда, в Минобороны не пояснили. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что авария произошла во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times связала инцидент с испытанием представленной в 2018 году российским президентом Владимиром Путиным ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой.

В день аварии Росгидромет зафиксировал в Северодвинске кратковременное повышение радиационного фона. Позднее в службе пояснили, что скачок радиации был связан с проходившим облаком радиоактивных инертных газов. В Норвегии также сообщили о появлении в воздухе небольших количеств радиоактивного изотопа йода, не связывая превышение с инцидентом под Северодвинском.

Теги: Северодвинск, радиация, ракетные испытания
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