В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Накануне исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассин Зербо заявил, что спустя два дня после взрыва под Северодвинском сбои произошли на двух других станциях, в Дубне и Кирове.

В результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском 8 августа погибли пять человек. Какие испытания были проведены тогда, в Минобороны не пояснили. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что авария произошла во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times связала инцидент с испытанием представленной в 2018 году российским президентом Владимиром Путиным ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой.

В день аварии Росгидромет зафиксировал в Северодвинске кратковременное повышение радиационного фона. Позднее в службе пояснили, что скачок радиации был связан с проходившим облаком радиоактивных инертных газов. В Норвегии также сообщили о появлении в воздухе небольших количеств радиоактивного изотопа йода, не связывая превышение с инцидентом под Северодвинском.