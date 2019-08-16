В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возвращения пилотов A321 к полетам

Экипаж самолета Airbus А321, совершившего жесткую посадку в поле в Подмосковье, вернется к полетам в течение двух-трех недель. Об этом сообщил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, передает ТАСС.

«Я думаю, что бортпроводники [вернутся к полетам] чуть раньше, а второй пилот с командиром — чуть позже. По срокам — в рамках двух-трех недель», — сказал он. По его словам, точные сроки зависят от Росавиации.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета в оба двигателя лайнера попали птицы, возникло возгорание.

Самолет совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. В результате пострадали 76 человек. СК возбудил уголовное дело, проверку ведут Уральская транспортная прокуратура, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация.