Пилоты севшего в подмосковном поле самолета вернулись в Екатеринбург

Пилоты «Уральских авиалиний», совершившие жесткую посадку самолета в поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Да, экипаж вернулся», — рассказала пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова. Командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в Екатеринбург в ночь на 16 августа.

Утром 15 августа в поле в Раменском районе Подмосковья совершил жесткую посадку Airbus A321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта Жуковский в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло возгорание.

Всего на борту находились 226 пассажиров, 76 из которых пострадали. В авиакомпании отмечали, что самолет получил повреждения и не подлежит восстановлению. СК возбудил уголовное дело.