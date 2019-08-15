Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Командир экипажа также уточнил, что первоначально рассматривалось решение развернуть самолет, однако, после того как вслед за левым мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа выполнял рейс по маршруту из Москвы в Симферополь. После вылета из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ двигателей, после чего А321 совершил жесткую посадку в кукурузное поле.

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 76 человек, в числе пострадавших — 19 детей. Всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тыс. руб. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.